Фигуристы Синицина и Кацалапов мечтают о ребенке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал, что они с Викторией Синициной мечтают о ребенке.

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В среду Синицина и Кацалапов проводят творческую встречу со «Знанием» в рамках выставки‑форума «Россия» на ВДНХ.

— Мы много о чем мечтаем. Сама большая общая мечта — продолжение семейства, — передает слова Кацалапова корреспондент «Матч ТВ».

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России в танцах на льду.