Тарасова ответила на обвинения Тутберидзе в клевете

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявила, что Этери Тутберидзе не звонила ей после обвинений в клевете. До этого Тарасова отметила, что ответственность за допинговые нарушения Камилы Валиевой может нести только тренер.

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Я не буду отвечать на эти вопросы, я уже все сказала. Тутберидзе мне не звонила, — заявила Тарасова.

Ранее в среду, 13 марта, Этери Тутберидзе в Instagram (деятельность в РФ запрещена) потребовала официальных извинений от Татьяны Тарасовой, обвинившей ее в причастности к нарушению Камилы Валиевой. Та заявила, что «таблетку», ставшую причиной расследования, Валиевой мог дать только тренер.

Претензии Тарасовой к Тутберидзе объяснили

Накануне генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Всемирное антидопинговое агентство не располагает данными, доказывающими причастность Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу. Вместе с тем он отметил, что «вкус этого дела неприятен». По его словам, агентство считает, что фигуристка не принимала допинг сама, однако именно она столкнулась с последствиями и «была принесена в жертву».