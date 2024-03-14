Ягудин резко ответил болельщице после победы на «Русском вызове»

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин грубо ответил болельщике в социальных сетях.

Напомним, Ягудин стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», который прошёл 9 марта в Санкт-Петербурге. За победу фигурист получил 5 млн рублей. 13 марта Ягудин опубликовал в соцсетях фото с отдыха с супругой Татьяной Тотьмяниной.

«Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно», — написала пользовательница в комментариях. «Да, отдахем. А ты в говне, как и всегда?» — написал в ответ Ягудин.

Напомним, Ягудин одержал победу на «Русском вызове» второй год подряд, выступив под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.