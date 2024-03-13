Тарасова отреагировала на слова Тутберидзе о клевете

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, рассказала News.ru, что Этери Тутберидзе не звонила ей после обвинений в клевете.

Накануне Тарасова заявила, что «таблетку», ставшую причиной расследования со стороны антидопинговых организаций, фигуристке Камиле Валиевой мог дать только тренер. Этери Тутберидзе в ответ потребовала от коллеги извинений.

Претензии Тарасовой к Тутберидзе объяснили

«Я не буду отвечать на эти вопросы [о ситуации с клеветой], я уже все сказала. Тутберидзе мне не звонила»,— подчеркнула Тарасова.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли сообщил, что агентство не располагает данными, доказывающими причастность Этери Тутберидзе к найденному у Камилы Валиевой допингу. Он добавил, что «вкус этого дела неприятен».