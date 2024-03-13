Плющенко запросил 10 млн рублей за участие в «Русском вызове»

Плющенко заявил, что для участия в «Русском вызове» ему нужен гонорар в 10 млн рублей
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко ответил, рассматривает ли в будущем свой дебют на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Отметим, что «Русский вызов» — 2024 прошёл в Санкт-Петербурге 9 марта. Его победителем (второй год подряд) стал олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин.
«Я смогу принять участие в этом турнире и уже озвучивал организаторам, когда только это всё начиналось. Мы обсуждали. 10 млн рублей», — приводит слова Плющенко ТАСС.
При этом Евгений отметил, что организаторы в курсе его условий и якобы «ищут деньги».
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