$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

Юдзуру Ханю стал амбассадором модного дома Gucci

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 и 2018 годов Юдзуру Ханю стал международным амбассадором модного дома Gucci.

Фигурист Юдзуру Ханю стал амбассадором модного дома Gucci
© Чемпионат.com
«Я действительно рад стать частью сообщества Gucci, которое поддерживает связи с создателями по всему миру за пределами сферы моды. На протяжении всей своей долгой истории Gucci отдавала страсть мастерству и демонстрировала исключительную креативность, а также очаровывала многих поклонников в Японии. Я горю желанием продолжать открывать для себя очарование Gucci в грядущие времена», — приводит слова Ханю сайт Gucci.

Напомним, модный дом Gucci сотрудничает со многими спортсменами. В их числе — итальянский теннисист Янник Синнер и британский футболист Джек Грилиш.

Фигурное катание
Янник Синнер
Джек Грилиш
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости