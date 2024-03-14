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Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе
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«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время», — говорится в публикации команды Тутберидзе в социальных сетях.

Напомним, с самого начала в качестве участников шоу были заявлены Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, двухкратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову.

Фигурное катание
Камила Валиева
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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Анна Щербакова
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