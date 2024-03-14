Семененко обогнал Петросян, а Туктамышева и Ягудин попали в список самых богатых благодаря шоу-турниру.

© Чемпионат.com

Уже второй сезон для наших фигуристов прошёл без международных стартов, но это не помешало им хорошенько заработать. К счастью, Федерация фигурного катания России (ФФККР) старается максимально нивелировать ущерб из-за отсутствия возможности блеснуть перед зарубежными судьями. Одним из инструментов для этого являются солидные призовые на крупных отечественных турнирах.

Безусловно, никакие деньги не заменят престижные медали чемпионатов мира и Европы. Нашим сильнейшим ребятам очень обидно осознавать, что они не могут бороться за титулы лучших фигуристов планеты. Однако на мотивацию продолжать соревноваться вознаграждение всё-таки действительно серьёзно влияет.

Для многих представителей каждого из четырёх видов этот сезон ознаменовался выигрышем миллионов рублей! Чем не стимул трудиться дальше и больше?

Рассказываем, сколько заработали наши фигуристы на соревнованиях и кто попал в десятку богатейших благодаря спортивным успехам.

Какие были призовые на соревнованиях

При составлении рейтинга заработков фигуристов в сезоне-2023/2024 учитывались призовые на основных внутренних соревнованиях: этапы взрослого Гран-при России, чемпионат России, чемпионат России по прыжкам, Спартакиада — аналог финала Гран-при России, Кубок Первого канала и турнир шоу-программ «Русский вызов». Премии на этапах российского Гран-при и чемпионате России остались такими же, какими были в прошлом сезоне. Напомним, что за победу на одном из этапов полагалось 500 тысяч рублей, за серебро — 300 тысяч, за бронзу — 200 тысяч. Выступить при этом можно было не более чем на двух этапах. За первое место на чемпионате России выплачивали 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн. Спортивные пары и танцевальные дуэты все эти доходы традиционно делили пополам.

Денежный фонд чемпионата России по прыжкам в этом году увеличился. Если раньше рассчитывать на призовые в личном зачёте могли лишь победители, то на этот раз выплаты предусмотрели и для серебряных и бронзовых призёров. К тому же борьбу в личке впервые провели среди парников, а не только среди парней и девушек. Спортсмены, занявшие первое место, получали по 1 млн рублей, те, кто занял второе — по 500 тысяч рублей, а третьи — по 250 тысяч рублей. Некоторых участников отдельно поощрили за исполнение самых сложных и дорогих элементов. Спортивные пары делили заработки пополам.

В битве команд на прыжковом турнире лучшими оказались «синие», которым вручили чек в 5 млн рублей. Проигравшие «красные» получили 3 млн. Честь каждой команды защищали 11 человек, и хочется верить, что завоёванные кровные они распределили между собой поровну.

Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, по сути, считалась финалом российского Гран-при, который предполагал для победителей выигрыш в размере 1 млн рублей, для серебряных медалистов — 750 тысяч, а для бронзовых — 500 тысяч. К этим суммам должны были прибавить ещё дополнительные премии: 358 тысяч рублей — за золото, 179 тысяч — за серебро и 107,5 тысячи — за бронзу. Спортивные пары и танцевальные дуэты, как всегда, делили призовые пополам.

На Кубке Первого канала в этом сезоне состязались три команды. «Белые» под руководством Алины Загитовой заработали 7 млн рублей, «красные», которых возглавила Елизавета Туктамышева — 8,5 млн, «синие» во главе с Анной Щербаковой — 10 млн. Без учёта капитанов каждая команда состояла из 16 фигуристов. Верим, что они дружно распределили между собой эти суммы поровну.

Почему не учитываем капитанов? Потому что они участвовали лишь в специальном шуточном конкурсе. Очевидно, что такой вклад в общее дело не сопоставим с прокатами короткой и произвольной программ. Но Первый канал наверняка отдельно отблагодарил Алину, Аню и Лизу за проделанную работу. Поводов для переживаний за них нет.

Щедрые награды турнира шоу-программ

Турнир шоу-программ «Русский вызов» вызывает всё больше сомнений в своём праве именоваться соревнованием. Тем не менее данное мероприятие позволяет фигуристам за одно выступление, необременённое обязательными элементами, заработать больше, чем на чемпионате России. 5 млн рублей для победителя — крайне внушительное жалованье за показательную программу. 3 млн и 1 млн для занявших второе и третье места соответственно — тоже очень солидно. Поэтому игнорировать доход спортсменов от шоу-турнира явно не стоит.

Тем более в этом году призовой фонд «Русского вызова» заметно вырос. Кроме основных премий, специальных наград от судей (по 500 тысяч рублей от семи членов жюри) и приза зрительских симпатий (500 тысяч рублей), появилось аж 10 отдельных номинаций и приз по результатам голосования СМИ. За победу в каждом случае полагалось по 500 тысяч рублей.

Для некоторых фигуристов турнир шоу-программ буквально стал входным билетом в рейтинг призовых этого сезона. Те, кто завершил или приостановил карьеру, умудрились обогнать в нём действующих спортсменов!

Заработки мужчин-одиночников в сезоне-2023/2024

В мужском одиночном катании лидерство по заработкам в сезоне-2023/2024 уверенно захватил двукратный чемпион России Евгений Семененко. Его денежная премия за все соревнования составила более 6,3 млн рублей! Он же стал самым богатым в общем зачёте, обогнав даже Аделию Петросян, которая практически до последнего удерживала первенство. Сделать это воспитаннику Алексея Мишина удалось благодаря выступлению на турнире шоу-программ, где он получил 500 тысяч «За соответствие образа и костюма». Аделия «Русский вызов» проигнорировала.

На втором месте по заработкам у мужчин внезапно обосновался Алексей Ягудин, давно попрощавшийся с большим спортом. Чтение стихов во время показательного номера на шоу-турнире принесло ему вторую победу подряд и очередной чек на 5 млн рублей.

Дебют на взрослом уровне Владислава Дикиджи обернулся для него огромным успехом и пополнением счёта более чем на 4 млн рублей.

Марку Кондратюку совсем немного не хватило, чтобы пробить отметку в 3 млн призовых. При этом целый миллион из них он завоевал на шоу-турнире: так щедро его поощрили «За актёрское мастерство» и «За подаренное хорошее настроение». Петру Гуменнику, напротив, на «Русском вызове» ничего не досталось, несмотря на глубокий смысл постановки в духе авангардного искусства. Так что его почти 2,6 млн рублей — заслуга исключительно традиционных стартов.

© Чемпионат.com

Больше 2 млн рублей заработал и Дмитрий Алиев, но в пятёрку лидеров по заработкам у мужчин он уже не попал. Миллионерами стали также Роман Савосин, Матвей Ветлугин и Александр Самарин. Михаил Коляда, приостановивший карьеру, выиграл 500 тысяч рублей на шоу-турнире от оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

Григорий Фёдоров — 200 000 руб.

Глеб Лутфуллин — 200 000 руб.

Андрей Мозалёв — 200 000 руб.

Алексей Ерохов — 300 000 руб.

Михаил Коляда — 500 000 руб.

Даниил Самсонов — 825 000 руб.

Иван Попов — 954 545 руб.

Александр Самарин — 1 031 250 руб.

Матвей Ветлугин — 1 031 250 руб.

Роман Савосин — 1 537 500 руб.

Дмитрий Алиев — 2 079 545 руб.

Заработки женщин-одиночниц в сезоне-2023/2024

В женском одиночном самой богатой по итогам сезона ожидаемо стала Аделия Петросян. Ученица Этери Тутберидзе очень плодотворно выступала и заработала более 6,25 млн рублей. Единственный турнир, который она пропустила, как уже упоминалось выше, — «Русский вызов». Вероятно, откатайся она на нём, то обязательно получила бы какой-нибудь приз и возглавила общий рейтинг призовых фигуристов. В любом случае её проигрыш Семененко минимален — менее 50 тысяч рублей. А вот другие девушки отстают от Аделии значительно.

Ближе всех по размеру премии за спортивные достижения к Петросян оказалась Ксения Синицына. Её суммарный доход должен составить более 4,5 млн рублей. Но есть нюанс: так будет, если после аннулирования результатов Камилы Валиевой наша федерация выдаст положенные Ксюше две бронзы за этап Гран-при в Москве и чемпионат России, а к ним и 1,2 млн рублей. Интересно и то, что более 1,8 млн рублей спортсменка выиграла на турнире шоу-программ. Её драматичная история о девочке Тане из блокадного Ленинграда разделила третье место и получила три дополнительных приза.

Чуть менее 3,8 млн рублей Софьи Муравьёвой тоже зависят от готовности нашей федерации пересмотреть итоги состязаний с участием Камилы Валиевой, которые затронули период её дисквалификации. За этап Гран-при в Москве подопечной Плющенко теперь должны дать серебро вместо бронзы и прибавить 100 тысяч призовых.

Елизавета Туктамышева, как и Ягудин, за один прокат на шоу-турнире сорвала куш в 3 млн рублей и опередила многих действующих одиночниц. Впрочем, Императрица заработала ещё более 270 тысяч на прыжковом турнире в команде, решив на денёк отменить приостановку карьеры.

Пятёрку богатейших фигуристок замыкает Анна Фролова, чья зарплата превысила 2,85 млн рублей.

© Чемпионат.com

Более 1 млн рублей в женском одиночном выиграли также Вероника Яметова, Дарья Садкова и Алина Горбачёва. Вероника по аналогии с Синицыной и Муравьёвой должна получить доплату в размере 200 тысяч рублей за золото этапа Гран-при в Москве после бана Валиевой.

Елизавета Куликова — 200 000 руб.

Евгения Медведева — 500 000 руб.

Ксения Гущина — 637 500 руб.

Мария Агаева — 931 250 руб.

Алина Горбачёва — 1 037 500 руб.

Дарья Садкова — 1 125 000 руб.

Вероника Яметова — 1 425 000 руб.

Заработки спортивных пар в сезоне-2023/2024

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — безоговорочные лидеры по заработкам среди пар: у них более 7,9 млн рублей на двоих. От ближайших соперников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского они оторвались чуть ли не на 2 млн рублей. Но не забываем, что Саша и Дима не участвовали в «Русском вызове», а Настя и Саша заработали там 750 тысяч рублей: взяли приз симпатий СМИ и поделили номинацию «За чувство юмора» с танцевальным дуэтом Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

Елизавета Осокина/Артём Грицаенко и Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков совсем недавно катались по юниорам, но это не помешало им блестяще проявить себя в текущем сезоне, обогатившись на 3,4 млн и 3,3 млн рублей соответственно.

Денежная премия Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова преодолела отметку в 2 млн рублей.

© Чемпионат.com

Немного не дотянули до полутора миллионов рублей Наталья Хибибуллина и Илья Княжук. А благополучно завершившие карьеру Мария Петрова и Алексей Тихонов неожиданно обошли по заработкам распавшуюся молодую пару в лице Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова. Дело в том, что Петрова и Тихонов заняли третье место на шоу-турнире, поделив за него призовые ещё с двумя участниками.

Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 200 000 руб.

Мария Петрова/Алексей Тихонов — 333 000 руб.

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 1 475 000 руб.

Заработки танцевальных дуэтов в сезоне-2023/2024

У танцоров в этом сезоне возможностей заработать было несколько меньше, чем у других трёх видов. Произошло это из-за прыжкового турнира, на котором представителям танцев на льду не нашлось места. Неудивительно, что 6,6 млн рублей на двоих Александры Степановой и Ивана Букина, которые выиграли все свои старты, за исключением турнира шоу-программ, значительно уступают призовым лидеров в парном катании Мишиной и Галлямова.

По несколько миллионов удалось заслужить Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину и Ирине Хавронинной/Дэвиду Нарижному: около 4,5 млн и более 3 млн рублей соответственно. Четвёртую и пятую позиции по денежным премиям заняли Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — у них более 1,27 млн рублей и Екатерина Миронова/Евгений Устенко — у них более 1,26 млн.

© Чемпионат.com

Кроме того, миллионами рублей на соревнованиях отметились Софья Шевченко/Андрей Ежлов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Последние поставили карьеру на паузу, но их романтичная постановка произвела фурор на «Русском вызове» и принесла им два приза по 500 тысяч рублей: «За доброту и душевность» и «За изящество и артистизм».

Оксана Домнина и Максим Шабалин тоже попали в рейтинг призовых за счёт «Русского вызова». Давний танцевальный дуэт заработал 333 тысячи, поделив третье место с двумя другими участниками.

Софья Тютюнина/Матвей Грачёв — 200 000 руб.

Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 250 000 руб.

Оксана Домнина/Максим Шабалин — 333 000 руб.

Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 500 000 руб.

Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 500 000 руб.

Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 600 000 руб.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 1 000 000 руб.

Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 1 250 000 руб.

Самые богатые фигуристы России в сезоне-2023/2024

Вот так выглядит десятка наших богатейших фигуристов среди всех четырёх видов по итогам сезона-2023/2024.

© Чемпионат.com

По привычке немного обидно за представителей парного катания и танцев на льду, так как они вынуждены все призовые делить пополам. Можно было бы хотя бы на чемпионате России предусмотреть для них более высокие выплаты за медали, чем одиночникам. Именно так поступают на чемпионатах мира и Европы, куда путь нашим спортсменам до сих пор закрыт.

Но не будем о грустном. В конце концов 33 фигуриста завершают у нас этот сезон в статусе миллионеров. Чем не стимул последовать девизу Тутберидзе «работаем дальше»?