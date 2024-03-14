Трусова назвала странные места, на которых она давала автограф

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о странных местах, на которых её просили расписаться.

© Чемпионат.com

«Часто ли просят дать автограф в странных местах? Да, часто. На телефонах, на сумках, в паспорте расписывалась. На руках стабильно, особенно у детей, иногда у них не на чем расписаться и они подходят, говорят: «Можно на руке», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, имеет в своём активе золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу со взрослого ЧМ-2021.Последним на данный момент соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где Трусова заняла второе место.