Владеющая четверными прыжками 12-летняя фигуристка перешла к Плющенко

Фигуристка Елена Костылева перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

«Он нравится нам как тренер и как человек, это главное, чтобы ребенка доверить», — сказала Костылева-старшая.

Плющенко отметил, что они уже провели две совместные тренировки.

Костылева владеет четверными прыжками — сальховом и тулупом, а также тройным акселем. Она входит в юношескую сборную России, является чемпионкой первенства Москвы и обладательницей бронзовой медали первенства страны среди юниоров. Ранее фигуристка занималась в школе «Легенда» у Игоря Лютикова, а до этого каталась в команде Этери Тутберидзе.

Плющенко создал собственную школу по фигурному катанию в 2017 году. В настоящее время под его руководством тренируются серебряная призерка чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова.