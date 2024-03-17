Ягудин: даже американцы не ожидали такого сурового наказания для Валиевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в шоу Ляйсан Утяшевой порассуждал о наказании для фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на четыре года, и признался, что не ожидал такого сурового наказания. Его слова передает «Советский спорт».

«Что меня шокировало, это срок. Я надеялся, что гораздо мягче будет вердикт. Четыре года – это максимум, который ей могли дать. Все спортивное сообщество в шоке. Даже американцы, которые боролись, чтобы у команды Америки было золото Олимпиады, даже американские журналисты говорят, что не ожидали такого сурового наказания», — заявил Ягудин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.