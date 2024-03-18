Стало известно, почему Туктамышева решила выступить под «Реквием» Цветаевой

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему на турнире шоу-программ «Русский вызов» большинство номеров фигуристов носили драматический характер.

По мнению хореографа, такое совпадение было случайностью.

«Никакой специальной работы точно не было, задание было одно — номер на материале какого-то русского искусства», — сказала Навиславская.

Также хореограф объяснила, почему ее подопечная Елизавета Туктамышева решила кататься под драматичное стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих.