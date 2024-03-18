В WADA заявили, что Валиевой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей препарат

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли высказался по поводу четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

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«Это допинговое дело имеет «неприятный вкус», потому что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка, которой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей запрещенный препарат. Этот вопрос мы рассматриваем в процессе пересмотра кодекса ВАДА, который касается всех стандартов, которые к нему прилагаются. И, конечно, будет обсуждение того, можно ли усилить нынешние правила. Если кого-нибудь уличат в нарушении правил, в склонении несовершеннолетних к употреблению допинга, то за это последует пожизненная дисквалификация. Вместе с тем мы призываем правительства принимать соответствующие законы, потому что часто окружение не входит в сферу спортивной юрисдикции. Это могут быть люди, которые окружают спортсменов, но на самом деле не являются членами федерации. И для этого спорт мало что может сделать», — приводит слова Ниггли ТАСС.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.