В WADA заявили о жертве Валиевой ради защиты других

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что российской фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты других лиц. Его слова приводит ТАСС.

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Ниггли посчитал, что нужно тщательнее контролировать тренеров и врачей несовершеннолетних спортсменов, и за склонение к употреблению допинга пожизненно дисквалифицировать их.

«Вкус этого дела таков, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы указать на того, кто давал ей допинг», — добавил он.

13 марта Ниггли высказался о причастности тренера Этери Тутберидзе к обнаружению допинга у Валиевой. Ниггли заявил, что доказательств причастности Тутберидзе к ситуации нет.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили запрещенный триметазидин, — 25 декабря 2021 года.