Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал о постановке номера на тему «Собачьего сердца» для турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Изначально Анастасия Николаевна Казакова предложила несколько идей. Я, если честно, даже не помню, какие были еще идеи, потому что запомнилась идея именно с «Собачьим сердцем», с Шариковым. Я смотрел фильм очень давно, примерно всё помнил, но, конечно, пересматривал его, когда мы ставили уже номер. Мы остановились на этой идее, это был конец Спартакиады. Стало понятно, что после Кубка Первого канала будет очень мало времени, чтобы подготовиться, надо уже выбрать какую-то тему. И даже не было сомнений ни у кого, единогласно решили, что будет именно этот вариант. И уже после Кубка Первого канала начали заниматься постановкой. Изначально была идея эпизод взять. Мне Анастасия Николаевна отправляла видео именно этого эпизода из фильма. Шариков неприятный тип по фильму? Я как-то по-своему интерпретировал, как сказала Татьяна Анатольевна [Тарасова] после проката. Это она в точку сказала, потому что я показал именно так, как я понимаю, как я вижу, как я чувствую», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».