Савосин объяснил, почему не хотел бы быть тренером после завершения карьеры

Вице‑чемпион мира среди юниоров Роман Савосин объяснил, почему не хотел бы заниматься тренерской деятельностью после завершения карьеры фигуриста.

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— Работаю на подкатках, ничего необычного. В основном помогаю ребятам из нашей младшей группы. Скорее, это заработок. Потихоньку прихожу к мысли, что мне не очень нравится тренировать. Не совсем моё. Рутины не хочу. Все то же самое, как и в спорте, продолжается и после спорта. Тот же график приблизительно, все те тренировки, которые я и так сейчас не люблю. Вот этого бы не хотелось. Хотя, может быть, когда‑то я говорил, что хочу тренировать, сейчас говорю, что не хочу. Может быть, что‑то опять поменяется и я загорюсь. Нельзя этого исключать, — приводит слова Савосина «Чемпионат».

Савосину 24 года. В сезоне‑2023/24 он стал седьмым на чемпионате России, а также завоевал серебро на двух этапах Гран‑при России.