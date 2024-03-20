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Фигурист Савосин объяснил, почему не хочет быть тренером после завершения карьеры

Вице‑чемпион мира среди юниоров Роман Савосин объяснил, почему не хотел бы заниматься тренерской деятельностью после завершения карьеры фигуриста.

Савосин объяснил, почему не хотел бы быть тренером после завершения карьеры
© Матч ТВ
— Работаю на подкатках, ничего необычного. В основном помогаю ребятам из нашей младшей группы. Скорее, это заработок. Потихоньку прихожу к мысли, что мне не очень нравится тренировать. Не совсем моё. Рутины не хочу. Все то же самое, как и в спорте, продолжается и после спорта. Тот же график приблизительно, все те тренировки, которые я и так сейчас не люблю. Вот этого бы не хотелось. Хотя, может быть, когда‑то я говорил, что хочу тренировать, сейчас говорю, что не хочу. Может быть, что‑то опять поменяется и я загорюсь. Нельзя этого исключать, — приводит слова Савосина «Чемпионат».

Савосину 24 года. В сезоне‑2023/24 он стал седьмым на чемпионате России, а также завоевал серебро на двух этапах Гран‑при России.

Фигурное катание
Роман Савосин