Американский фигурист восхитился россиянином

Американский фигурист Илья Малинин, первым в мире мужского одиночного катания исполнивший четверной аксель, оценил попытку россиянина Владислава Дикиджи повторить этот элемент. Его слова передает Sports.

«Видел ли я четверной аксель в исполнении Влада Дикиджи? Да, конечно. Я был правда поражен. Я помню, чего мне стоили попытки четверного акселя в свое время — надо было решиться его прыгнуть, это было непросто с моральной точки зрения. Влад исполняет его с такой внешней легкостью! Это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок», — сказал Малинин.

В феврале Дикиджи завоевал бронзовую награду на Спартакиаде. Победителем стал Евгений Семененко, второе место у Марка Кондратюка.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.