Канадская фигуристка: бронза Олимпиады — это наша жертва во имя чистого спорта

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступающая в танцах на льду со своим партнёром Полем Пуарье, высказалась о решении ISU вручить бронзовую медаль командных соревнований Олимпийских игр в Пекине 2022 года команде России.

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