24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира

Сегодня, 20 марта, в Монреале (Канада) начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Третий год подряд в соревнованиях не принимают участия спортсмены с российским гражданством. Однако на турнире выступят 24 фигуриста русского происхождения.

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В чемпионате мира примут участие:

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдёт с 20 по 24 марта.