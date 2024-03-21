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Олимпийская чемпионка Щербакова сняла видео во время собственной операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова записала видеоблог прямо во время операции, лежа на операционном столе. Соответствующее видео фигуристка выложила в своем Telegram-канале.

Щербакова сняла видео во время собственной операции
© РИА Новости
«Закрыли обзор и не разрешают смотреть на мою ногу. Мне принесли фотографию, рентген моей стопы. Какая красота, мне сделали новую связочку. Я не чувствую ног, но операция еще едет. Это новое ощущение. Я спала, но тут проснулась. Только что мне зашили стопу. Всех подробностей раскрывать не буду», — рассказала Щербакова.

Операцию спортсменка перенесла 20 марта.

Щербакова в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о том, что восстанавливается от травмы и будет выступать в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Фигурное катание
Каори Сакамото
Александра Трусова
Анна Щербакова
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