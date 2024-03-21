Стало известно, как долго суд будет рассматривать апелляцию Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что верховный суд Швейцарии может вынести решение по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в ближайшее время. Ее слова приводит РИА Новости.

«Верховный суд не будет рассматривать дело по существу, только процессуальные основания, почему решение было вынесено неправильно. Ей (Валиевой) там присутствовать не надо, хотя, конечно, она может это сделать как заявитель. Но чаще всего спортсмены там не участвуют, потому что такой необходимости нет», — заявила Анцелиович.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и командного турнира Олимпийских игр в Пекине (остальные фигуристы, которые выступали в «команднике» получили бронзовые награды), а также звания чемпионки России.