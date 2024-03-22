40-летняя фигуристка стала чемпионкой мира. Она соревновалась еще со Слуцкой

Динна Сталлато-Дудек оставляла фигурное катание на 15 лет, а потом триумфально вернулась и взяла золото ЧМ в парах.

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Парный турнир на чемпионате мира — 2024 по фигурному катанию без преувеличения можно назвать историческим. Победу в Монреале одержал канадский дуэт Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам — удивителен этот успех тем, что партнёрша стала самой возрастной женщиной-призёром чемпионатов мира. Динне 40 лет, и она доказывает, что в фигурном катании нет возрастных рамок. Если ты много работаешь и умеешь мечтать, то ничто не помешает тебе обходить более молодых конкурентов.

История Стеллато-Дудек показывает, что всё, что кажется нам невозможным, на самом деле возможно. Спортсменка покидала фигурное катание на 15 лет, но была полна решимости когда-нибудь вернуться, и у неё это получилось. Да ещё как!

Динна прошла невероятный путь от одиночницы, завершившей карьеру из-за травм и ставшей косметологом, до чемпионки мира в парном катании. Как это получилось? Рассказываем в нашем материале!

Бросила одиночное катание и стала косметологом

Карьера Стеллато-Дудек началась ещё в 90-х. Динна была самой перспективной американской юниоркой — уверенно владела тройными прыжками и брала медали престижных стартов: в 1999-м выиграла финал Гран-при, а в 2000-м стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Несмотря на высочайшую конкуренцию в США (в те времена соревновались Мишель Кван, Сара Хьюз, Саша Коэн), на Стеллато возлагались большие надежды.

В 17 лет Динна вышла во взрослые, но новый этап карьеры у неё не задался. Фигуристка взяла серебро на мемориале Шефера, а затем выступила на этапе Гран-при в Канаде, где соревновалась с Ириной Слуцкой и Мишель Кван, заняв пятое место. На этом её карьера в одиночном катании, по сути, и закончилась. Динну преследовали непрекращающиеся травмы, и ей пришлось оставить лёд.

После завершения карьеры Стеллато начала новую жизнь. Девушка отучилась на косметолога, получила работу в инновационном центре эстетики в Чикаго и занялась бизнесом. В 2013 году Динна вышла замуж и взяла двойную фамилию Стеллато-Дудек. Казалось бы, экс-фигуристка построила успешную жизнь вне льда, и предпосылок к возвращению в спорт уже быть не может. Но все эти годы Динна жила мечтой, что когда-нибудь вновь выйдет на лёд.

Вернулась в спорт через 15 лет

В 2016 году, когда девушке уже было 33 года, она всерьёз задумалась о возвращении к фигурному катанию. Поначалу Стеллато-Дудек просто ходила на каток перед работой, чтобы вспомнить элементы. Но прогресс наступил очень быстро — двойные прыжки удалось восстановить почти сразу. Вскоре Динна решила навестить своего прежнего тренера Синди Уотсон-Капрел во Флориде, и наставница была поражена её физической формой. Всё говорило о том, что надо возвращаться.

Но, несмотря на потрясающий прогресс, мечтать о соревнованиях в одиночном катании было слишком наивно. За 15 лет, которые фигуристка отсутствовала в спорте, женское катание ушло далеко вперёд. В США появились талантливые Эшли Вагнер, Грейси Голд и Мирай Нагасу, а в мире тем временем бал правила Евгения Медведева. Дотянуться до такого уровня Динне было бы крайне сложно, поэтому фигуристка решила попробовать себя в парах. В тот момент партнёршу себе как раз подыскивал Нэйтан Бартоломей, с ним Стеллато-Дудек в итоге и образовала пару. Родные были удивлены решению фигуристки, но во всём её поддержали.

«Они сказали: «Если ты этого не сделаешь, будешь сожалеть всю оставшуюся жизнь. Если это то, чего ты действительно хочешь, тогда мы поддержим тебя, пока ты принимаешь разумные решения на этом пути». Так что это всегда было своего рода соглашением, заключающимся в том, что я должна была принимать правильные решения. Когда меня познакомили с парным катанием, я обсудила это со всеми, чтобы убедиться, что заняться парным катанием — разумное решение. Я ведь никогда раньше этим не занималась. Все согласились, что это хорошее решение. Это стало тем направлением, в котором я пошла и не оглядывалась назад», — делилась Стеллато-Дудек со Sport24.

Сменила гражданство и произвела фурор

Динна начала стремительно осваивать парное катание. Уже на первой тренировке она чисто исполнила тройной выброс, а изучение поддержек её восхищало. Девушка признавалась, что была одержима освоением новых элементов. В 2017 году Стеллато-Дудек и Бартоломей дебютировали на чемпионате США, с ходу взяв «деревянную» медаль. В последующие два года результаты пары выросли — они брали бронзу, а также периодически забирались на пьедесталы международных турниров серии B. Однако затем Нэйтан получил травму, и Динна приняла решение с ним расстаться: спортсменка боялась, что партнёр может завершить карьеру, и не хотела терять время.

Вскоре Стеллато-Дудек начала кататься с канадцем Максимом Дешамом, решившись на смену гражданства. Партнёр оказался младше Динны на восемь лет, и им понадобилось время, чтобы скататься. Затем наступила пандемия, и большой дебют пары пришёлся лишь на сезон-2021/2022: Стеллато-Дудек и Дешам взяли бронзу чемпионата Канады и стали четвёртыми на чемпионате четырёх континентов.

По-настоящему крутой прорыв пара совершила в постолимпийском сезоне: Динна и Максим выиграли этап Гран-при во Франции и взяли серебро на этапе Гран-при в США, а затем победили на национальном первенстве и стали бронзовыми призёрами чемпионата четырёх континентов. Совсем чуть-чуть им не хватило до медали на чемпионате мира — они оказались четвёртыми. Конечно, во многом успеху канадцев поспособствовали массовое завершение карьер после Олимпиады и отстранение российских фигуристов, но они всё равно заставили всех говорить о себе. Стеллато-Дудек начала доказывать, что в фигурном катании нет возрастных рамок.

Триумфально выступила на чемпионате мира, установив рекорд

Нынешний сезон сложился для пары ещё круче. Динна и Максим уверенно выиграли два этапа Гран-при, а затем стали третьими в финале. На чемпионате Канады они вновь подтвердили статус лидеров сборной, а затем выиграли свой первый крупный титул — на чемпионате четырёх континентов. После такого результата было очевидно, что Стеллато-Дудек и Дешам станут одними из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Но заранее медаль на них никто не вешал, всё-таки соперники у них тоже внушительные: это и чемпионы мира из Японии Рику Миура/Риюти Кихара, и итальянские чемпионы Европы Сара Конти/Никколо Маччи, и Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе, и победители финала Гран-при из Германии Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин, и чемпионы мира среди юниоров из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

Стеллато-Дудек и Дешаму предстояла непростая конкуренция, но они справились. Пара выдала лучший прокат в карьере в короткой программе, а на следующий день великолепно выступила в произвольной, допустив лишь одну ошибку на секвенции. Динна и Максим одержали уверенную победу, принеся Канаде золото в парном катании впервые с 2016 года. Плюс ко всему Стеллато-Дудек установила своеобразный рекорд — она стала самой возрастной женщиной-призёром чемпионатов мира. Достижением канадцев восхитились даже их прямые конкуренты. Риюти Кихара, взявший серебро с Рику Миура, признался, что болел за Динну и Максима, и очень расстроился, что не смог их поздравить на награждении — у фигуриста упало давление и его забрали врачи.

«Думаю ли я про свой возраст? Знаете, 40 – это новые 20. Не то чтобы я возвращалась в спорт за возрастным рекордом, но понимала, что это всегда будет обсуждаться — и я правда старше всех. Я не стесняюсь возраста, я горжусь тем, чего достигла – и не собираюсь обходить этот вопрос. Будет здорово, если более молодые спортсмены посмотрят на меня и передумают рано уходить из спорта. Я хочу вдохновить их на долгие карьеры. И не только в спорте – в других жизненных аспектах тоже. Что бы я сказала себе, перенесись на 20 лет назад? Во-первых, я подумала бы, что сошла с ума — раз до сих пор катаюсь. Во-вторых, я удивилась бы, что почему-то бросила фигурное катание. В то время я мечтала об Олимпиаде-2006, поэтому тот факт, что я готовлюсь к Играм-2026, просто поверг бы меня в шок», — процитировал слова Стеллато-Дудек после победы Sports.

Динна не раз признавалась, что возвращалась в спорт с расчётом на Олимпийские игры в Милане, и после сегодняшней победы не будет удивительно, если она триумфально выступит и там. Но это уже будет по-настоящему голливудская история.