Глава ISU назвал дело Валиевой прискорбным для фигурного катания

История с допинговым делом Камилы Валиевой является прискорбной для фигурного катания, так как она затронула большое количество людей, включая других спортсменов. Об этом на пресс-конференции заявил глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

"Единственное сообщение, которое я хочу повторить, заключается в том, что все наше дело в целом очень прискорбно, оно затрагивает многих людей, особенно наших трудолюбивых, заслуженных спортсменов, - сказал Чэ Ёл Ким. - Прошло более двух лет с тех пор, как закончились Игры в Пекине, и я думаю, что важно, чтобы мы пришли к окончательному решению как можно скорее, чтобы спортсмены могли получить медали, которые они заслуживают. Я также хотел бы выразить полное сочувствие спортсменам из-за продолжающейся задержки. Я также полностью понимаю разочарование, через которое им приходится проходить, но в то же время я действительно ценю эти случаи, они отражают добродушие атлетов".

Валиева подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Участниками судебного процесса были сама фигуристка со своими адвокатами, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. 29 февраля Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение о дисквалификации Валиевой.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России. 30 января ISU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов.