Сакамото побила достижение Медведевой на ЧМ в Монреале

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей соревнований одиночниц на чемпионате мира, который проходит в канадском Монреале.

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В сумме за прокаты короткой и произвольной программ Сакамото набрала 222,96 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито (212,16). Замкнула тройку призеров представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ен (203,59).

Отметим, что чемпионка Европы этого года, бельгийка Луна Хендрикс, которая лидировала после короткой программы, в произвольной стала лишь 8-й (123,27 балла), а в итоговом протоколе заняла четвертое место (200,25).

Экс-россиянка, чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, показала на чемпионате мира 13-й результат (182,42 балла).

Что касается Сакамото, то это третье подряд золото чемпионатов мира в карьере 23-летней японки. Она выиграла золото в Монпелье-2022, защитила титул в Сайтаме-2023 и снова поднялась на высшую ступеньку пьедестала в Монреале-2024.

Если брать современную историю женского одиночного катания, то японская фигуристка побила достижение россиянки Евгении Медведевой, которая побеждала на ЧМ два раза подряд - в 2016 и 2017 годах.

А вообще Каори стала первой за 56 лет спортсменкой, которой удалось одержать победу на трех мировых первенствах подряд. В 1966-1968 годах это удалось американке Пегги Флеминг.

По количеству титулов на ЧМ Сакамото сравнялась с японкой Мао Асада, нидерландкой Шаукье Дейкстра, венгеркой Опикой фон Мерай-Хорват и Флеминг.

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных соревнований под эгидой ISU. До этого отстранения российские одиночницы выиграли пять чемпионатов мира. Победительницами были Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2019), Анна Щербакова (2021).