Плющенко высказался о трагедии в «Крокусе»

Евгений Плющенко: «То, что произошло вчера в «Крокусе» – это преступление против не России, это преступление против человечества»
Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, погибли не менее 93 человек, пострадали почти 200.
«Большое горе вчера случилось в «Крокусе»! Мои соболезнования всем, кто стал жертвой этой трагедии. На душе – боль! Всем семьям, кто потерял близких людей. Всем, кто попал в больницы – скорейшего выздоровления и восстановления! То, что произошло вчера в «Крокусе» – это преступление против не России, это преступление против человечества! Такие страшные события объединяют всегда нас. Мы проходили это неоднократно в нашей истории! Пройдем и сейчас! Знаю, что для многих артистов «Крокус» был вторым домом! Эмину и Аразу – лучи поддержки и сил!» – написал двукратный олимпийский чемпион.
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Евгений Плющенко: «То, что произошло вчера в «Крокусе» – это преступление против не России, это преступление против человечества»
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