Плющенко высказался о трагедии в «Крокусе»

Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, погибли не менее 93 человек, пострадали почти 200.