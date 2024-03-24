Малинин с мировым рекордом выиграл ЧМ по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира — 2024, проходящем в канадском Монреале. Его победный результат в произвольной программе составил 227,79 балла, итоговый суммарный показатель — 333,76 балла.

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Тем самым 19-летний Малинин установил мировой рекорд — его результат 227,79 балла в произвольной программе стал лучшим в этом виде за всю историю фигурного катания с текущей системой начисления баллов (начиная с сезона-2018/2019). Обладателем рекорда в суммарном показателе является американец Нэйтан Чен, выигравший финал Гран-при — 2019/2020 с совокупным итогом 335,3 балла.

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Ранее лучшим достижением Малинина на чемпионатах мира в личном первенстве была бронзовая медаль, выигранная им в 2023 году.