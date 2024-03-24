Алексей Святченко сделал предложение Софье Евдокимовой
Фигурист Алексей Святченко, выступающий за сборную Венгрии, сделал предложение хореографу Софье Евдокимовой.
«Этот мир спасет любовь🤞🏻», – написала Евдокимова в соцсетях, выложив фото с обручальным кольцом.
Святченко выступает в парном катании с Марией Павловой, они заняли четвертое место на чемпионате мира в Монреале. Дуэт тренируется у россиянина Дмитрия Савина.
Евдокимова до 2020 года выступала в танцах на льду вместе с Егором Базиным.
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