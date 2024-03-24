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Алексей Святченко сделал предложение Софье Евдокимовой

Фигурист Алексей Святченко, выступающий за сборную Венгрии, сделал предложение хореографу Софье Евдокимовой.

Алексей Святченко сделал предложение Софье Евдокимовой
© Sports.ru
«Этот мир спасет любовь🤞🏻», – написала Евдокимова в соцсетях, выложив фото с обручальным кольцом.

Святченко выступает в парном катании с Марией Павловой, они заняли четвертое место на чемпионате мира в Монреале. Дуэт тренируется у россиянина Дмитрия Савина.

Евдокимова до 2020 года выступала в танцах на льду вместе с Егором Базиным.

Фигурное катание
Егор Базин
Софья Евдокимова
Дмитрий Савин
Мария Павлова
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