«Русских не победить»: Жулин о золоте американца Малинина на ЧМ

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил победу американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024, отметив фантастический уровень спортсмена. Его слова приводит Sport24.

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«Это просто фантастика! Невероятное сделал Малинин, показал высший уровень! Русских не победить! Думаю, если бы там были все наши ребята, то боролись бы за все три высшие ступени», — заявил Жулин.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США. Его родители — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне — за Узбекистан.