РУСАДА в январе-феврале не проверяло Валиеву на допинг

РУСАДА в январе-феврале не проверяло на допинг Камилу Валиеву.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства.

За первые два месяца 2024 года было РУСАДА протестировало 36 фигуристов.

В их числе Дмитрий Алиев, Егор Базин, Маргарита Базылюк, Алиса Блинникова, Александра Бойкова, Иван Букин (дважды), Анастасия Чернышова, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов (дважды), Анна Фролова, Даниль Галимов, Александр Галлямов, Егор Гончаров, Мария Гордеева, Алексей Карпов, Елизавета Худайбердиева, Екатерина Кольцова, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Иван Махноносов, Вероника Меренкова, Анастасия Мишина, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Аделия Петросян, Виктор Потапов, Иван Рамзенков, Екатерина Рыбакова, Анна Щербакова, Влада Селиванова, Евгений Семененко (дважды), Ксения Синицына, Александра Степанова (дважды) и Владислав Вильчик.

Валиева в конце января была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В начале марта она была включена в обновленный пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).