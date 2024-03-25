Валиева осталась без президентской стипендии

Фигуристка Камила Валиева, чей результат на Олимпийских играх в Пекине был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил, перестала получать стипендию президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, серебряных призеров - 39 тысяч, бронзовых - 30 тысяч.

"На основании указа президента Российской Федерации В. В. Путина от 31.03.2011 № 368 стипендия президента Российской Федерации выплачивается олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр - в течение периода нахождения в списке кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по соответствующему виду спорта, - сообщили в пресс-службе Минспорта. - В соответствии с приказом Минспорта России от 07.03.2024 № 263 стипендия президента Российской Федерации выплачивается спортсменам: Никите Кацалапову - олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову и Марку Кондратюку - бронзовым призерам Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена". "Бронзовый призер Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине Виктория Синицина в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках на спортивный сезон 2023-2024. В связи с этим выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена", - сообщили в пресс-службе Минспорта.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

РУСАДА в январе-феврале проверило на допинг 36 фигуристов, в их числе нет Валиевой

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, за которую кроме Валиевой выступали Синицына, Кацалапов, Мишина, Галлямов и Кондратюк, с первого места на третье. 29 февраля в Федеральном суде Швейцарии была зарегистрирована апелляция на решение CAS по делу российской фигуристки.