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Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию

Фигуристка Камила Валиева, чей результат на Олимпийских играх в Пекине был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил, перестала получать стипендию президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Валиева осталась без президентской стипендии
© ТАСС

Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, серебряных призеров - 39 тысяч, бронзовых - 30 тысяч.

"На основании указа президента Российской Федерации В. В. Путина от 31.03.2011 № 368 стипендия президента Российской Федерации выплачивается олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр - в течение периода нахождения в списке кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по соответствующему виду спорта, - сообщили в пресс-службе Минспорта. - В соответствии с приказом Минспорта России от 07.03.2024 № 263 стипендия президента Российской Федерации выплачивается спортсменам: Никите Кацалапову - олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову и Марку Кондратюку - бронзовым призерам Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена". "Бронзовый призер Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине Виктория Синицина в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках на спортивный сезон 2023-2024. В связи с этим выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена", - сообщили в пресс-службе Минспорта.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

РУСАДА в январе-феврале проверило на допинг 36 фигуристов, в их числе нет Валиевой

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, за которую кроме Валиевой выступали Синицына, Кацалапов, Мишина, Галлямов и Кондратюк, с первого места на третье. 29 февраля в Федеральном суде Швейцарии была зарегистрирована апелляция на решение CAS по делу российской фигуристки.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Камила Валиева
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
Анастасия Мишина
Владимир Путин
Минспорт России
СБОРНАЯ РОССИИ
Всемирное антидопинговое агентство