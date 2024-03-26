$92.57-0.20100.41+0.05
Войти в почту

Костомаров не исключил своего выступления на льду с новыми номерами

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров высказался о возможных выступлениях на льду с новыми номерами в интервью перед ледовым гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке хореографа и продюсера Ильи Авербуха, которое пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

Костомаров не исключил своего выступления на льду с новыми номерами
© Чемпионат.com
«Возможно, в недалёком будущем. Я начинаю прогрессировать на льду, что-то начинает получаться. Хотелось бы еще покататься, потанцевать», — приводит слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, в этом году Костомаров в одном из шоу уже показывал с Татьяной Навкой их совместный номер «Кармен» с которыми фигуристы выигрывали Игры, а также участвовал в совместном номере с женой, Оксаной Домниной, на многих шоу Ильи Авербуха и в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов».

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
Илья Авербух
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости