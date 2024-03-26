Ягудин оценил масштаб личности Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил масштаб личности двукратного победителя Игр Евгения Плющенко. Его слова приводит Sport24.

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Спортсмен отметил, что ему было очень приятно услышать похвалу от коллеги после победы на турнире шоу-программ.

«Женя, спасибо большое. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Это выдающаяся личность», — заявил Ягудин.

9 марта Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». В качестве призовых он получил пять миллионов рублей.

Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. На тех же соревнованиях Плющенко стал серебряным призером. Позже он взял золото в личном турнире на ОИ-2006 и в командных соревнованиях на Играх-2014.