Победительница российского финала Гран-при-2024, серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова назвала девушку, которая первой сможет прыгнуть четверной аксель.

© Чемпионат.com

«Может, Маргарита Базылюк. Как вообще ощущается конкуренция с Маргаритой Базылюк? Просто как-то привыкаешь. Я очень уважаю Маргариту как спортсменку и как соперницу. Она молодец. Я не смотрю прокаты чьи-то перед своими. Я просто борюсь сама с собой, чтобы выдать свой максимум, сделать то, что нужно сделать мне», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

Напомним, в этом году Двоеглазова и Базылюк боролись за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в Финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке первого канала вместе со взрослыми фигуристами.