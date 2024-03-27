Фигуристы Кузьмина и Студеникин рассказали о работе с психологом

Фигуристы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, выступающие в танцах на льду, в интервью «Матч ТВ» рассказали о работе со спортивным психологом Жанной Симак.

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В прошедшем сезоне Кузьмина/Студеникин заняли 3‑е место в финале Гран‑при России и 4‑е — на первенстве России.

— Вы занимаетесь у тренерского штаба под руководством Ирины Жук и Александра Свинина. Какие можете выделить сильные качества у этих специалистов?

Дмитрий: Перечислять можно до бесконечности. Лучшие люди. Как тренеры — прекрасные, человеческие качества — невероятные. Они хорошо к нам относятся и всегда готовы помочь с любой проблемой, всегда можно обратиться.

Милана: Мы их невероятно любим. Я уже пять лет катаюсь под их руководством, выстроилась какая‑то связь, всегда можно подойти за советом.

— У вас в группе есть спортивный психолог, часто обращаетесь?

Милана: Я почти каждый день с ней на связи (смеется).

Дмитрий: Ну да, она же со мной в паре катается. Психолог нужен (смеется). А я не часто обращаюсь.

Милана: Могу позвонить почти по любому поводу Жанне, она готова слушать меня хоть два‑три часа. Это реально помогает. Когда приезжаем на сборы в Новогорск, у нас с ней проходят интересные практические занятия. После этого многие остаются консультироваться по разным вопросам, в том числе и я. Ты узнаешь себя, начинаешь себя ощущать, работа с психологом реально помогает, — сказали фигуристы «Матч ТВ».