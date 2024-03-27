Губерниев высказался о лишении Валиевой президентской стипендии

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Валиеву лишили президентской стипендии.

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«Камила Валиева не пропадет. Безусловно, чиновники сейчас действуют согласно букве закона, потому что она выведена из состава национальной сборной.

Однако Камила, как человек, который работает и будет работать на телевидении, будет принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной.

Переживаю за Валиеву, потому что она дисквалифицирована, и, к сожалению, мы знаем, что это решение несправедливо. Мы так и не узнали правды — что там случилось. Наша защита в деле Валиевой была черт знает какая, но без куска хлеба Камила не останется.

У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки и не сомневаюсь, что не раз с ней пересечемся. Камила найдет, где в стране реализовать свой талант», — сказал Губерниев.