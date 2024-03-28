Щербакова рассказала о восстановлении после операции

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о том, как проходит восстановление после операции.

Ранее 20‑летняя фигуристка перенесла операцию на голеностопе.

— Неделю назад была операция на голеностоп. Восстановление не такое быстрое, но, думаю, всё идет по плану, потихонечку прихожу в себя, всё под контролем врачей, — сказала Щербакова в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Щербакова является чемпионкой Олимпиады‑2022 в Пекине, а также победительницей чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.