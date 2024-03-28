Конкурентки, пневмония, травмы и золото Олимпиады: как живет Анна Щербакова

28 марта фигуристке Анне Щербаковой исполняется 20 лет. Она выиграла золотые медали главных стартов, в частности, на ЧМ в Стокгольме в 2021 году и на Олимпийских играх в Пекине в 2022-м. В день рождения спортсменки NEWS.ru вспоминает о самых важных моментах ее карьеры и жизни.

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Какое образование получила Щербакова

Щербакова родилась в Москве в семье физика и геолога. У нее также есть две сестры — Инна и Яна.

Девочка попала в фигурное катание в возрасте трех с половиной лет. Родители привели ее на тренировки в Ледовый дворец «Хрустальный». Первыми наставниками фигуристки стали Юлия Красинская и Оксана Булычева. Щербакова занималась в группе с сестрой Инной, где все были старше нее на два года.

Родители устроили распорядок дня дочери таким образом, что в первые два года обучения в школе она могла посещать все уроки. Фигуристка занималась другими видами спорта и пробовала себя в творческих направлениях.

«В детском саду, в школе ребенок понимает, что фигурное катание — это не весь мир, а только его маленькая часть, пусть для него и важная. Аня в детстве ходила на рисование, музыкальные занятия, в бассейн, даже в большой теннис немного попробовала поиграть», — заявила «Спорт-Экспрессу» мать фигуристки Юлия Щербакова.

Как началось сотрудничество Щербаковой и Тутберидзе

В возрасте девяти лет Щербакова перешла в группу к тренеру Этери Тутберидзе. Это произошло в олимпийский сезон — 2013/14. Тогда фигурное катание начало превращаться из увлечения в нечто более серьезное.

«Аня перешла к ней в олимпийский сезон, и мы видели, как готовится Юля Липницкая, Женя Медведева только начала выступать по юниорам. Тогда потихоньку стало доходить, что фигурное катание может быть чем-то большим, чем просто занятие спортом для себя», — рассказала Щербакова «Спорт-Экспрессу».

С тех пор спортсменка тренировалась только у Тутберидзе и никогда не планировала менять наставника.

«Если я не меняла группу, значит, меня все устраивает. Мы работаем эффективно, добиваемся результатов, это говорит само за себя», — сказала фигуристка на пресс-конференции после короткой программы на Олимпийских играх — 2022.

Щербакова могла остаться инвалидом

Родители Щербаковой рассказывали, что у нее всегда было много медалей на детских стартах. Тем не менее ей пришлось приостановить карьеру из-за травмы — в сезоне-2017/18 фигуристка сломала ногу. В тот момент Щербакова тренировала элемент ультра-си — четверной тулуп. После травмы она никогда не исполняла его на соревнованиях.

Процедура восстановления после перелома заняла почти полгода. Родители восприняли возвращение Щербаковой на каток как чудо. Сначала у них были опасения, что дочь будет хромать.

«После шести недель в полном гипсе нога выглядит достаточно необычно. Кто сталкивался, знает. Это просто бесформенное нечто, которое почти не гнется и выглядит совсем не так, как вторая нога, здоровая», — вспоминал Станислав Щербаков, отец Ани.

Щербакова раньше Трусовой исполнила четверной лутц

В апреле 2018 года Щербакова начала прыгать на тренировке четверной лутц — один из самых сложных элементов ультра-си. Уже в следующем сезоне, спустя несколько месяцев, фигуристка дебютировала в международной серии Гран-при и вышла в финал. Щербакова заняла пятое место, не справившись с произвольной программой. Но уже через несколько недель она выиграла взрослый чемпионат России. Тогда рядом с ней на пьедестале оказались Александра Трусова и Алена Косторная. Щербакова закончила сезон, завоевав серебряную медаль юниорского чемпионата мира.

Еще более громким получился дебют спортсменки на международном взрослом уровне. На первом турнире в сезоне-2019/20 Щербакова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц. На этапе Гран-при в США их было уже два — один в каскаде. Таким образом, фигуристка исполнила четверной лутц на соревнованиях раньше Трусовой, которая установила несколько рекордов благодаря разным элементам ультра-си.

Щербакова вышла в финал серии Гран-при в Турине, где завоевала серебро. Такой же результат она показала на чемпионате Европы в Граце. Оба раза спортсменка проиграла одногруппнице Косторной. Тем не менее Щербакова сумела опередить ее на чемпионате России, став победительницей этого турнира во второй раз.

Пневмония чуть не остановила Щербакову на ЧР

Щербакова, как и остальные фигуристки, не поехала на чемпионат мира 2020 года из-за пандемии коронавируса. Фигуристка чувствовала себя хорошо, но тренироваться ей было запрещено.

В следующем сезоне Щербакова принимала участие в соревнованиях на российском уровне и должна была выступить на этапе Гран-при России. Тем не менее спортсменке пришлось сняться с турнира, так как врачи диагностировали у нее пневмонию. Под угрозой было и ее выступление на чемпионате России в декабре 2020 года. Тренеры даже уговаривали Щербакову сняться с соревнований, но она не прислушалась к рекомендациям.

Короткая программа далась фигуристке очень тяжело. У наставников были опасения, что Щербакова снимется с турнира. Она задыхалась после проката, а до выступления врачи дали ей понюхать вату с нашатырным спиртом. Но в произвольной программе спортсменку словно подменили — она исполнила три четверных прыжка и в третий раз выиграла чемпионат страны.

Тогда многие считали главной фавориткой соревнований Камилу Валиеву. В сезоне 2019–2020 годов фигуристка победила на юниорском чемпионате мира, исполнив тройной аксель и четверные прыжки. Но Валиева упала с акселя в короткой программе и проиграла турнир.

Щербакова взяла золото на чемпионатах мира перед Олимпиадой

В том же сезоне Щербакова отобралась на чемпионат мира в Стокгольме. Она завоевала золото на турнире в 2021-м, хотя подверглась критике специалистов и болельщиков за не совсем удачное выступление в произвольной программе. В апреле того же года сборная России во главе с капитаном Елизаветой Туктамышевой впервые победила на командном ЧМ в Японии. Щербакова выступила чисто на турнире.

После удачной второй половины сезона-2020/21 фигуристка считалась одним из главных претендентов на поездку на Олимпиаду-2022. Но в новом сезоне Щербакова стала падать с прыжков и выполнять элементы с серьезными ошибками. Некоторое время спортсменке пришлось носить тейп на шее из-за мышечных проблем.

На чемпионате России фигуристка заняла третье место, проиграв Трусовой и Валиевой (второе с учетом последующей дисквалификации Валиевой Спортивным арбитражным судом за допинг. — NEWS.ru). Поездка Щербаковой на Олимпиаду в Пекине оказалась под угрозой.

Специалисты из Федерации фигурного катания на коньках России сравнивали ее результаты с показателями Елизаветы Туктамышевой, которая гораздо удачнее выступала в сезоне. Единственной проблемой петербуржской фигуристки было падение с тройного акселя в короткой программе на чемпионате страны. В итоге выбор федерации пал на Щербакову, которая поехала на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Фигуристке пришлось сменить коньки перед Олимпиадой

На Олимпиаде Щербакова не попала в заявку на командный турнир фигуристов. За сборную России на Играх выступала Валиева, у которой позже нашли запрещенное вещество в допинг-пробе.

На тренировках перед стартом соревнований в женском одиночном катании Щербакова не могла чисто исполнить все элементы. В частности, ей никак не давались четверные прыжки.

Позже стало известно, что незадолго до олимпийского турнира фигуристке пришлось поменять коньки. Старые пришли в негодность. Обычно спортсмены раскатывают коньки перед началом сезона, но Щербаковой пришлось делать это в экстренном порядке.

Несмотря на все трудности, фигуристка не допустила ни одной ошибки в обеих программах. По результатам и короткой, и произвольной Щербакова стала второй — сначала она уступила Валиевой, а затем — Трусовой. Но по сумме выступлений фигуристка выиграла золото.

Щербакова записала видео с операционного стола

С 2022 года Щербакова не принимала участия в крупных соревнованиях. При этом она не объявляла о завершении спортивной карьеры. Фигуристка выступала во многих ледовых шоу — Тутберидзе, хореографа-постановщика Ильи Авербуха и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Щербакова также была ведущей проекта «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Последний раз фигуристка появилась на публике на Кубке Первого канала, проходившем 2–3 марта в Санкт-Петербурге. Она была капитаном «синей» команды спортсменов, которая победила команды Загитовой и Туктамышевой. Щербакова выходила на лед в коньках, но не выполняла никаких элементов и не участвовала в конкурсе капитанов вместе с Туктамышевой и Загитовой. Ее заменила тезка и однофамилица, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым.

20 марта Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Она опубликовала видеоролик, в котором рассказала о хирургическом вмешательстве, находясь на операционном столе.

«Все хорошо. Мне принесли рентген. И что там видно, новую связочку мне сделали? Какая красота! Я не чувствую ног, но операция еще идет, это новое ощущение. Я спала, но вдруг проснулась. Вот только что мне зашили стопу. Там шурупчики, связочки, все на месте», — сказала фигуристка в Telegram.

Сейчас олимпийская чемпионка проходит курс восстановления. Она планирует возобновить тренировки и участвовать в ледовых шоу.