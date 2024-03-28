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Французский фигурист Кевин Аймоз сообщил о возвращении на лёд

Пятикратный чемпион Франции в мужском одиночном катании Кевин Аймоз сообщил о возвращении на лёд. Фигурист приостановил карьеру после провального выступления на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Французский спортсмен не прошёл даже в произвольную программу, заняв предпоследнее, 31-е место в короткой.

Французский фигурист Кевин Аймоз сообщил о возвращении на лед
© Чемпионат.com
«Снова в деле», — написал Аймоз в своих социальных сетях.

Напомним, после провала на чемпионате Европы спортсмен выпустил эмоциональный пост о своём выступлении на чемпионате Европы – 2024. Он заявил, что живёт с ощущением неоправданных ожиданий, а также боится потерпеть неудачу и упасть в глазах поклонников.

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