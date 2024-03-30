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Медведева рассказала о своем заработке

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем заработке в интервью YouTube-каналу «Несладкий бизнес».

Медведева рассказала о своем заработке
© globallookpress.com

Медведева поделилась, что получает доходы параллельно от фигурного катания и рекламы.

«И давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определенный способ заработка для меня», — добавила она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряные медали. В декабре 2021 года она объявила о завершении карьеры. В 2023-м у фигуристки появилось собственное YouTube-шоу «Бес комментариев».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии. Она заявила, что продолжает работать, поэтому получает менее 30 тысяч рублей пенсии.

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