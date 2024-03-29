Костомаров показал новое видео с тренировки

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился новым видео с тренировки. Запись он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Треним треним, улучшаю свое нынешнее катание. До встречи завтра в Минске», — подписал видео Костомаров.

На записи фигурист едет на коньках по льду. При этом видно, что он испытывает сложности в удерживании равновесия.

30 марта Костомаров выступит в Минске в ледовом шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда. 20 лет успеха».

Напомним, что в январе 2023 года олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, впоследствии в больнице он провел 175 дней. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. На их месте у него теперь протезы.