Фигуристка Медведева рассказала, зачем снялась в эротической фотосессии

Фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале "Несладкий бизнес" призналась, что эротическая фотосессия в журнале Maxim помогла ей раскрыть женственность.

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"Что касается обложки Maxim - для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был такой толчок развития себя как женщины. Необходима ли была эта фотосессия в Maxim? Абсолютно нет. Помогла ли она мне? Да. Стыдно ли мне? Нет. Возможно, тогда мне было стыдно, а сейчас - вообще нет", - сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.