Чемпионка ОИ резко высказалась о лишении Валиевой президентской стипендии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова порассуждала на тему того, что Камилу Валиеву лишили президентской стипендии. Ее слова передает Sport24.

"Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет", - сказала Бестемьянова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.