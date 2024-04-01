Российская фигуристка заявила, что ей тяжело дается зарабатывание денег

Российская фигуристка Станислава Константинова в интервью на YouTube-канале Елизаветы Худайбердиевой рассказала о своем заработке.

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«Вот я очень много работаю. Наверное, я неплохо зарабатываю для девушки 23 лет. Но, скажем так, я работаю тренером, и очень тяжело мне даются эти деньги. В том плане, что у меня 8-9 часов работы, я вкладываюсь в это, я все время на коньках. Не хочется обесценивать какие-то другие виды заработка, но это тяжело», — сказала Константинова.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года спортсменка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что приняла решение завершить карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она мастер спорта международного класса.