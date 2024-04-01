Заболевшая Тарасова рассказала о своем состоянии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая 31 марта рассказала, что простудилась, поделилась подробностями о состоянии своего здоровья. Ее слова приводит Sport24.

"Чувствую себя нормально. Сейчас смотрю документальный фильм про своего мужа", — сказала Тарасова.

Она трижды была замужем - за актером Алексеем Самойловым (род. 1945), их брак продлился два года; за Василием Хоменковым (1947—1976), легкоатлетом, сыном советского спортсмена, тренера и функционера Леонида Хоменкова; за Владимиром Крайневым (1944—2011), пианистом, народным артистом СССР.

Среди подопечных Тарасовой — чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине.