Бронзовая призерка Олимпийских игр — 2010, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина в «Шоу Воли» рассказала, какие шутки появились в окружении их семьи после того, как фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей.

«Самая популярная шутка — мне говорят: Оксан, у тебя, наверное, когда Рома что-то просит, фраза… Сейчас очень жестко скажу: нет ног — нет варенья. Все равно так получается, что я полностью помогаю, насколько это возможно и, конечно, если что-то вдруг, шутят, что, если Рома будет плохо себя вести, я могу отвернуться и уйти», — рассказала Домнина.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.