В Новосибирске фанаты атаковали фигуристку Алину Загитову.

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Накануне, 2 апреля, олимпийская чемпионка выступила в новосибирском ЛДС. Там за автографом к ней выстроилась огромная очередь из поклонников.

Фигуристка прибыла в Новосибирск в составе команды тренера Этери Тутберидзе с программой «Чемпионы на льду». Помимо самого выступления у Алины Загитовой прошли два мастер-класса и несколько репетиций.

После выступления десятки фанатов выстроились в длинную очередь, чтобы получить автограф Загитовой.

В своем ТГ-канале фигуристка поблагодарила поклонников.

– Новосибирск, спасибо, – написала она.

Ранее «Прецедент» писал, что в метрополитене Новосибирска вырос пассажиропоток. В мэрии Новосибирска назвали список мероприятий ко Дню Победы. В Новосибирске с 22 апреля полностью запретят движение фур днем.