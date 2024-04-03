Слуцкая объяснила, почему Тутберидзе не стала успокаивать Трусову на ОИ

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась об эмоциональной реакции фигуристки Александры Трусовой на Играх в Пекине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Лучше подойдите, отведите в сторону, спрячьте человека, пускай выплачется, выскажется, пусть это все выйдет. Так что нужно было бы подойти к Трусовой, обнять, закрыть в комнатке, побыть с ней. А уже потом, когда немного придет в себя, вывести в микст-зону. Почему этого не сделала Тутберидзе? Наверное, потому что у нее несколько спортсменов, и тренер, возможно, соблюдает некую субординацию. Но были и другие, кто мог... » — сказала Слуцкая.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Бельгийская фигуристка высказалась о допинге россиян и получила ответ

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.