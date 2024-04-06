Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критично отозвалась о блогере и тиктокере Дане Милохине после заявления российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая сказала, что в TikTok ее знают только как «девушку Милохина». Слова тренера приводит Sport24.

«Говорить об этом Милохине я не хочу. Он изначально поступил подло с Женей и разочаровал многих. У блогеров в большей части популярность незаслуженная. Что сделал Милохин для такой популярности? Вот именно что ничего, когда люди побеждают на Олимпиаде», — заявила Тарасова.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с Медведевой в 2021 году. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин и Медведева начали выступление в новом сезоне, но блогер принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.