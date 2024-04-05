«Это было ударом для меня»: фигуристка Медведева о статусе девушки Милохина

Российская фигуристка Евгения Медведева в новом выпуске шоу «Бес комментариев» на своем YouTube-канале рассказала о своем отношении к статусу девушки блогера Дани Милохина во время участия в проекте «Ледниковый период».

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«Для меня это тоже было ударом — когда ты за 10 секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: «Ха! Девушка Милохина». А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — сказала Медведева.

Милохин катался в паре с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в двух сезонах проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. 25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект в самом разгаре сезона. Для многих его уход стал шоком. После этого в пару с Медведевой встал Федотов.