«Это было ударом для меня»: фигуристка Медведева о статусе девушки Милохина

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как ее называли девушкой тик-токера Дани Милохина. RT на русском

«Для меня это тоже было ударом — когда ты за 10 секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: «Ха! Девушка Милохина», — рассказала Медведева. Газета.Ru

Более того, Медведеву злит, что ее узнают не как победительницу чемпионатов мира, а как девушку Дани Милохина. «Я, между прочим, два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — заявила спортсменка. Passion.ru

Знакомство Евгении и Дани произошло во время программы «Ледниковый период». Поклонники Милохина сразу же решили, что их связывает не дружба, а романтические отношения. Фигуристка отрицала любовные отношения и настаивала, что они друзья. runews24.ru